Працівниця банку на Одещині викрала майже ₴330 тисяч з рахунків клієнтів

Шахрайство, ілюстративне фото з відкритих джерел

В Березівській громаді на Одещині 28-річну працівницю одного з відділень банку підозрюють у привласненні майже 330 тисяч гривень з депозитних рахунків клієнтів та підробленні офіційних документів.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, перебуваючи на посаді головного економіста, жінка мала доступ до особистих електронних кабінетів та рахунків клієнтів.

Після того, як громадяни клали на свої депозити гроші, жінка перераховувала їх на власний рахунок.

За даними слідства, необхідні підписи клієнтів в офіційних документах вона підробляла. А щоб громадяни не помітили зникнення грошей з рахунків, заходила в їхні електронні кабінети і вимикала функцію смс-повідомлення.

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Зазначається, що коли прийшов час отримувати прибуток по депозиту, клієнти виявили не лише відсутність відсотків, а й самих грошей на рахунку та звернулись по допомогу до поліції.

Слідчі встановили, що в такий спосіб службовиця незаконно привласнила гроші трьох клієнтів на загальну суму 326 тисяч гривень. Жінку з посади було звільнено, свою вину вона визнала та вже відшкодувала одному з потерпілих 64 тисячі гривень.

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше начальник організаційно-методичного відділу Слідчого управління поліції в Миколаївській області Ігор Кучерук повідомляв, що в Миколаївській області протягом 8 місяців 2024 року правоохоронці зареєстрували 1957 шахрайств, це на 16% менше ніж за аналогічний період 2023 року (2326 правопорушень).

Нагадаємо, що у 2023 році кількість шахрайств у порівнянні з 2022 зросла на 139%. Правоохоронці наголосили, що ситуація зі зростанням кіберзлочинності спостерігалася по усій Україні. Вони повʼязали це з воєнним станом та соціально-економічним положенням у якому опинилися громадяни країни.