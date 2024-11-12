$8 тисяч: одесита підозрюють у організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних

Одесита підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

На Вінниччині затримали 54-річного мешканця Одеської області, якого підозрюють у організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, чоловік запропонував знайомому організувати та незаконно перетнути кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Такі послуги він оцінив у вісім тисяч доларів з кожного.

«Знайомий, підшукавши ще двох чоловік призовного віку, нібито виявив бажання скористатися запропонованою послугою, й надалі діяв під контролем правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що 8 листопада поточного року, перебуваючи в готельному комплексі Вінниці, чоловік отримав 24 тисячі доларів за переправлення трьох людей. Одразу після цього його затримали правоохоронці.

Одесита підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

Фігуранту оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, що передбачає від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави понад 1,2 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Одещини, якого підозрюють у допомозі військовозобов’язаному незаконно перетнути кордон. За свої послуги він отримав мопед.

Нагадаємо, що на Одещині прикордонники Подільського загону затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.