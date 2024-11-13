Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 листопада, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Архітектора Старова;

пров. Радіо;

вул. 2 Поперечна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Г. Петрової;

вул. Гвардійська;

вул. Шосейна;

вул. Робоча;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Котельна;

вул. 1 Військова.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Карла Кнорре;

вул. Слов'янська;

вул. С. Цвєтка.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Верхня;

вул. Романа Шухевича;

вул. Силікатна;

вул. Чонгарська;

вул. С. Гайдученка;

вул. Кримська;

вул. Перекопська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. 1 Піщана;

вул. Матвіївська;

пров. Перспективний;

вул. Отрадна;

пров. Д. Щербініна;

пров. Єлізарова;

пров. Чорноморського козацтва;

вул. Бузького козацтва;

вул. Комарова;

вул. Благодійна;

вул. Чорноморського козацтва;

вул. Ставкова;

вул. В. Станка;

вул. Сергія Татарінова;

вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);

вул. Надпрудна.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.