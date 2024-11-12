Громадянин Молдови намагався перевезти військовозобов’язаного через кордон у багажнику. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» викрили військовозобовʼязаного, який намагався незаконного перетнути державний кордон в багажнику автомобіля громадянина Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, 32-річний житель Білої Церкви заховався у багажнику автомобіля громадянина Молдови. Водій ретельно приховав свого пасажира під сумками та речами.

За інформацією прикордонників, іноземець є свояком українця, тому на родинних засадах вирішив допомогти чоловіку втекти з країни.

Громадянин Молдови намагався перевезти військовозобов’язаного через кордон у багажнику. Фото: Держприкордонслужба

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно військовозобовʼязаного склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Громадянину Молдови доведеться відповідати перед законом в рамках кримінального провадження, адже прикордонники направили до поліції повідомлення, про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, на Одещині прикордонники Подільського загону затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.