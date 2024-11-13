Жителя Одещини підозрюють в організації нелегального перетину кордону

Поліцейські Одещини затримали 30-річного жителя міста Рені, якого підозрюють в організації схеми нелегального перетину кордону для чотирьох чоловіків. Фігурант знаходиться під домашнім арештом, йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини.

Зазначається, що за свої послуги фігурант отримав завдаток одна тисяча доларів. Ще три тисячі доларів мав отримати після вдалого завершення «операції».

Жителя Одещини підозрюють в організації схеми нелегального перетину кордону. Фото: пресслужба Нацполіції Жителя Одещини підозрюють в організації схеми нелегального перетину кордону. Фото: пресслужба Нацполіції

Слідчі встановили, що чоловік планував доставити «клієнтів» до прикордонного села Ренійської громади, а звідки вони мали перетнути кордон із Румунією пішки.

На під’їзді до пункту призначення автомобіль підозрюваного зупинили прикордонники, а згодом чоловіка затримали поліцейські. Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, мобільний телефон, яким він користувався для координації з «клієнтами», та гроші, отримані як аванс.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили затриманому про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою з корисливих мотивів. Чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі ми встановлюємо інших осіб, причетних до даної оборудки», — розповів старший слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Валентин Янков.

Відносно чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, складені адміністративні протоколи. Їм загрожує штраф до 13,6 тисяч гривень або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

Раніше повідомлялось, що на Одещині прикордонники Подільського загону затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.