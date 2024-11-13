У Криму обвалився міст над залізницею: ймовірною причиною називають перевантажену фуру

У Криму обвалився міст над залізницею, фото: СК Криму і Севастополя

У селі Маслове Джанкойського району на півночі Криму обвалився міст, розташований над залізницею, що з'єднує півострів із материком.

За інформацією слідчого комітету Криму та Севастополя, причиною обвалу могла стати перевантажена фура.

Нагадаємо, нещодавно у Севастополі вибухнула автівка з російським військовим за кермом. Померлий був капітаном ракетних кораблів.