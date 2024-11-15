Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»: через падіння уламків почалася пожежа
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- Марія Хаміцевич
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8:02, 15 листопада, 2024
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У ніч проти 15 листопада протиповітряна оборона збила в Миколаївській області безпілотник Shahed 131/136.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Внаслідок падіння уламків горіла суха трава на відкритій місцевості. Пожежу локалізували, постраждалих немає.
Крім того, 14 листопада Миколаївський район зазнав атак: о 10:45 і 11:31 FPV-дрони атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. Обійшлося без жертв та пошкоджень.
Нагадаємо, що у Миколаївській області впродовж доби 13 листопада сталось три атаки дронами типу FPV.
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