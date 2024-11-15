Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»: через падіння уламків почалася пожежа

Обстріл Миколаєва, Фото: «МикВісті» (для ілюстрації)

У ніч проти 15 листопада протиповітряна оборона збила в Миколаївській області безпілотник Shahed 131/136.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Внаслідок падіння уламків горіла суха трава на відкритій місцевості. Пожежу локалізували, постраждалих немає.

Крім того, 14 листопада Миколаївський район зазнав атак: о 10:45 і 11:31 FPV-дрони атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. Обійшлося без жертв та пошкоджень.

Нагадаємо, що у Миколаївській області впродовж доби 13 листопада сталось три атаки дронами типу FPV.