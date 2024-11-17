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Внаслідок російської атаки постраждали теплоелектростанції ДТЕК

Через ракетну атаку постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Ілюстраційне фотоЧерез ракетну атаку постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Ілюстраційне фото

Вранці, 17 листопада, Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, постраждалих немає.

Зазначається, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.

«Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК атакували понад 190 разів.

Нагадаємо, під ранок 17 листопада російська армія почала завдавати по території України масовані обстріли крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

Також Миколаїв з 16 на 17 листопада перебуває під атакою російської армії. Удари були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

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