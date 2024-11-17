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Внаслідок російської атаки на Одещині загинуло двоє енергетиків

На Одещині загинуло двоє енергетиків через російський обстріл. Фото: «Укренерго»На Одещині загинуло двоє енергетиків через російський обстріл. Фото: «Укренерго»

Через російську атаку 17 листопада в Одеській області загинули двоє працівників підстанції «Укренерго».

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що загинули 41-річний Дмитро Камінний та 44-річний Максим Шаргородський.

Дмитро Камінний 16 років пропрацював в «Укренерго». З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де 17 листопада загинув. 

Максим Шаргородський працював на підстанції «Укренерго» з 2005 року — спершу електрослюсарем та електромонтером, а потім став виконувати обов’язки диспетчера. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року Максим був мобілізований, після повернення продовжив працювати електромонтером. 

«Ми завжди будемо пам’ятати колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Це наш спільний біль, і не тільки компанії, енергетиків — а загалом держави. Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя», — зазначив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління «Укренерго» Олексій Брехт.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах.

Внаслідок обстрілу в Одеській області загинуло двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

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