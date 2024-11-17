Українські АЕС знизили виробництво електроенергії через російські обстріли

Українські АЕС знизили виробництво електроенергії внаслідок російської атаки. Ілюстраційне фото

Унаслідок ракетної атаки 17 листопада пошкоджені кілька підстанцій українських АЕС, що зменшило виробництво електроенергії.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його даними, вранці українські АЕС зменшили виробництво електроенергії, це був запобіжний захід після обстрілів.

«Вранці діючі АЕС України зменшили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», — наголосив він.

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Гроссі акцентував, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС продовжують працювати. Однак кілька підстанцій, від яких залежить їх робота, зазнали серйозних пошкоджень. Через це чотири основні лінії електропередач відключились.

На цей момент лише два з дев'яти реакторів працюють на повну потужність. Шість інших знизили виробництво до 40–90%, а один — зупинили для технічного обслуговування.

«Ми все ще оцінюємо повний обсяг завданої шкоди. У цей критичний час я ще раз наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема, четвертого принципу, згідно з яким всі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі», — констатував Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, вранці 17 листопада Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання.

Також внаслідок російської атаки у Миколаївській області 18 листопада діятимуть графіків погодинних відключень.