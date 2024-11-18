Суд повернув державі 10 га «Бузького Гарду» вартістю ₴180 млн

Національний природний парк «Бузький Гард». Фото nikcenter

За рішенням суду з приватної власності вилучили землю природного парку «Бузький Гард» вартістю понад 180 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що раніше рішенням Олександрівської селищної ради 5 земельних ділянок загальною площею 10 гектарів передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

За результатами розгляду судом повернуто землю у державну власність. Зазначається, що ці землі входять до природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, що у жовтні цього року на Миколаївщині розробляють план розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Туди мають включити нові локації для туристів.

Також повідомлялося, що державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.