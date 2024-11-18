На Дніпропетровщині горіла кінна ферма: загинули понад 140 тварин

На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області в селищі Єлизаветівка згоріла кінна ферма. Внаслідок пожежі загинули понад 140 різних тварин.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Коли рятувальники приїхали на ферму, вогонь уже охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі становила 700 квадратних метрів.

Через пожежу загинули понад 140 різних свійських тварин.

У гасінні пожежі брав участь 21 рятувальник, вони залучили 4 пожежні автомобілі. Наразі причини займання невідомі.

На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма. Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма. Фото: ДСНС

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