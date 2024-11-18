Повітряні сили України визнали, що вони збили ракету, і вона впала на людей

Наслідки удару по Одесі. Фото: пресслужба ДСНС України

Сьогодні, 18 листопада, близько 11:57 російська балістична ракета «Іскандер-М» була збита силами ППО, однак її уламки впали у житловий сектор Одеси, спричинивши трагедію.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сили ЗС України.

«На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

«Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення. Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження», — зазначили у відомстві.

Унаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси, який стався 18 листопада, зростає кількість постраждалих.