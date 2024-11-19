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Росія вдарила по гуртожитку на Сумщині: 6 загиблих, серед них дитина

Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа

Шестеро людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада.

Під завалами можуть перебувати люди, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрацій.

«18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу «Шахед». Внаслідок ворожої атаки (станом на 07:00 ранку), попередньо, загинуло шість людей, з них одна — дитина. Поранено 12 людей, з них дві дитини», — йдеться в повідомленні.

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, кількість загиблих у Сумах внаслідок російської атаки 17 листопада зросла до 11 людей, серед них двоє дітей. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

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