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Через ракетний удар по багатоповерхівці в Сумах загинули 11 людей, 89 поранені

Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа

Кількість загиблих у Сумах внаслідок російської атаки 17 листопада зросла до 11 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

«Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей», — написали в ДСНС станом на 08:00.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей. Зазначається, що серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, у реанімації перебувають 11 людей, серед яких шість дітей.

Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа
Удар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіаУдар по багатоповерхівці в Сумах 17 листопада, фото: кордон.медіа

Нагадаємо, що також 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

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