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Збитки довкіллю внаслідок обстрілу Одеси склали понад ₴1,2 млн

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/TelegramНаслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Внаслідок російської атаки в Одесі, 18 листопада, зруйновані приватні приватні будинки в одному із рекреаційних районів міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл земельні ділянки засміченні металевими уламками та будівельними відходами. 

«Завдано збитків на суму понад 1,2 мільйона гривень. Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу.

Внаслідок обстрілу в Одесі відомо про 10 загиблих та 47 постраждалих.

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