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В Одесі через обстріл 10 людей загинуло, ще 47 — постраждали

Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег КіперНаслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок російської атаки в Одесі вже відомо про 10 загиблих та 47 постраждалих. Завтра у місті та області оголосили День жалоби за загиблими.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, наразі кількість поранених вже 47 людей. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару, в лікарнях продовжується боротьба за життя та здоров’я постраждалих.

«Ще один чорний день в історії Одеси. Нелюди стріляють по нашій Мамі, вбивають наших людей, намагаються загасити світло та лишити тепла», — пише Олег Кіпер.

Завтра, 19 листопада, внаслідок загибелі людей в Одесі та області оголошено день жалоби. 

Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег КіперНаслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер
Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег КіперНаслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер
Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег КіперНаслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Раніше повідомлялось, що в Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.

Пізніше енергетикам вдалося відновити живлення критичної інфраструктури в південній частині Одеси. До кінця доби планується забезпечити водопостачання та опалення для жителів міста та району.

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