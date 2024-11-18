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Битва за світло триває: енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси

В Одесі ситуація зі світлом залишається складною. Фото: Getty ImagesВ Одесі ситуація зі світлом залишається складною. Фото: Getty Images

Енергетикам вдалося відновити живлення критичної інфраструктури в південній частині Одеси. До кінця доби планується забезпечити водопостачання та опалення для жителів міста та району.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК. 

«Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення. Енергетики всієї області докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію»,  — йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що в Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.

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