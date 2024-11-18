Битва за світло триває: енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси
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- Світлана Іванченко
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16:00, 18 листопада, 2024
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Енергетикам вдалося відновити живлення критичної інфраструктури в південній частині Одеси. До кінця доби планується забезпечити водопостачання та опалення для жителів міста та району.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
«Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення. Енергетики всієї області докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.
Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.
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