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В Одесі без світла залишаються два райони: частково відновили подачу води та опалення

Одеса без світла. Фото Одеська ОВАОдеса без світла. Фото Одеська ОВА

В Одесі без світла залишаються частково Одеський та Подільський райони.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Станом на ранок з семи районів області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський.

В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання.

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За словами Олега Кіпера, лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел.

«Час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в визначених місцях діють водовозки з технічною водою», —  додав він.

Крім того, у закладах освіти Одеси 18 та 19 листопада зробили вихідниими днями.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Також в Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. У місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.

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