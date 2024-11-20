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ГУР заявляє, що Росія розповсюджує фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару по Україні

Запуск ракети. Ілюстраційне фотоЗапуск ракети. Ілюстраційне фото

Від імені Головного управління розвідки розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетного удару по українським містам сьогодні, однак інформація фейкова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що повідомлення про обстріл України неправдиве, бо містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.

«Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу.

Раніше російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

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