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В Україні заочно засудили актора Машкова та конфіскували його майно в Одесі

Машкова заочно засудили до 10 років тюрми та конфіскували майно в України. Фото: СБУМашкова заочно засудили до 10 років тюрми та конфіскували майно в України. Фото: СБУ

Український суд заочно приговорив до 10 років тюрми російського актора Володимира Машкова, який закликав до захоплення України. 

В пресслужбі СБУ зазначили, що у зловмисника також конфіскували квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси. 

У відомстві повідомили, що оскільки актор переховується в Росії, судовий розгляд відбувався за його відсутності.

За даними слідства, Машков активно підтримував військову агресію проти України. У грудні 2023 року його призначили співголовою «виборчого штабу» Путіна на так званих виборах президента РФ. Актор проводив агітаційні кампанії в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Він прославляв окупантів і закликав до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наразі тривають заходи для притягнення засудженого Машков до відповідальності.

Нагадаємо, що суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

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