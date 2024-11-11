10 років тюрми: на Херсонщині засудили керівника окупаційного Пенсійного фонду

Житель Херсонщини засуджений на 10 років за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідчі довели, що засуджений добровільно обійняв посаду так званого «керівника Пенсійного фонду Голопристанського району» — незаконного органу, який створила окупаційна влада регіону.

Згідно з матеріалами справи, засуджений виконував адміністративні та управлінські функції, забезпечував роботу «фонду» та виплати пенсій мешканцям району за російськими законами.

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Фігуранта також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг строком на 15 років.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, що жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності, під час окупації регіону він очолив незаконний орган влади.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

Раніше двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.