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Жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності

Жителя Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: ресслужба Каховської окружної прокуратуриЖителя Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: ресслужба Каховської окружної прокуратури

Жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності, під час окупації регіону він очолив незаконний орган влади. 

Як повідомляє пресслужба Каховської окружної прокуратури, до суду скерували обвинувальний акт, складений за фактом співпраці підозрюваного з ворогом (частина 5 стаття 111-1 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року обвинувачений погодився обійняти посаду «Глави Дмитрівського територіального управління Каховського муніципального округу», встановленого окупаційною владою.

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Зазначається, що перебуваючи на псевдопосаді, він займався працевлаштуванням до окупаційної адміністрації, а також організовував заміну українських документів на російські.

Розслідування у цій справі проводило УСБ України в Херсонській області.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

Раніше двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

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