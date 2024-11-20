Графік відключень світла у Миколаєві та області 21 листопада

Відключення світла, фото: Getty Image

У Миколаївській області 21 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин:

7:00 - 11:00 — одна черга відключень

11:00 - 19:00 — дві черги відключень

19:00 - 22:00 — одна черга відключень.

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В почерговому розрізі:

1 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00



2 черга: 11:00 - 12:00

16:00 - 18:00





3 черга: 08:00 - 10:00

14:00 - 16:00



4 черга: 14:00 - 16:00

20:00 - 22:00



5 черга: 07:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 19:00



6 черга: 12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.