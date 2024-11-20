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Графік відключень світла у Миколаєві та області 21 листопада

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

У Миколаївській області 21 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин:

  • 7:00 - 11:00 — одна черга відключень
  • 11:00 - 19:00 — дві черги відключень
  • 19:00 - 22:00 — одна черга відключень.
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В почерговому розрізі:

1 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00 
             

2 черга:  11:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

3 черга:  08:00 - 10:00

                14:00 - 16:00  
                           

4 черга:  14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00 
                    

5 черга:  07:00 - 08:00

                12:00 - 14:00

                18:00 - 19:00
      

6 черга:  12:00 - 14:00

                 18:00 - 20:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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