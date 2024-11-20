Графік відключень світла у Миколаєві та області 21 листопада
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- Анна Гакман
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19:16, 20 листопада, 2024
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У Миколаївській області 21 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключення проводитимуть за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин:
- 7:00 - 11:00 — одна черга відключень
- 11:00 - 19:00 — дві черги відключень
- 19:00 - 22:00 — одна черга відключень.
В почерговому розрізі:
1 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
2 черга: 11:00 - 12:00
16:00 - 18:00
3 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
4 черга: 14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
5 черга: 07:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 19:00
6 черга: 12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
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