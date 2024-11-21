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Через удар по Дніпру пошкоджено центр реабілітації, промзона та гаражі: двоє постраждалих

Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вранці, 21 листопада, росіяни атакували Дніпро та область. У місті пошкоджено промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі. Внаслідок удару постраждали дві людини.  

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Внаслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вранці пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали», — написав він.

За його словами, руйнування є у гаражному кооперативі, там виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Понівечено 9 гаражів.

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Окрім цього, як вже повідомлялось раніше, пошкоджено промислове підприємство та два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили. Також приборкали вогонь і на другому місці займання.

За даними ДСНС Дніпропетровської області, пожежа сталася  у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 квадратних метрів.

Зазначається, що наразі відомо про двох постраждалих. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річну жінку госпіталізували. 

«На місцях працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна. До допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту», — зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що зранку Дніпро опинилося під російським вогнем. Місто атакували міжконтинентальною балістичною ракетою.

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