Човнами до Молдови: на Одещині викрили спробу нелегального перетину кордону
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- Світлана Іванченко
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14:01, 21 листопада, 2024
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На Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який намагався нелегально на човнах переправити до Молдови п’ятьох військовозобов’язаних.
Як повідомляє пресслужба Національної поліції, 47-річний житель Саф’янівської громади Ізмаїльського району запропонував прикордоннику хабар у розмірі 5 тисяч доларів за забезпечення «зеленого коридору».
Про спробу підкупу прикордонник повідомив своє керівництво. У результаті спільної операції прикордонників та поліції, організатора та його «клієнтів» затримали.
У відомстві зазначили, що фігуранту висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон (частина 3 статті 332) та надання неправомірної вигоди службовій особі (частина 1 статті 369). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади.
Під час обшуків у чоловіка вилучили автомобіль, гумові човни, гроші в іноземній валюті та мобільний телефон, яким він користувався для спілкування з «клієнтами».
Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 233 тисячі гривень.
П’ятьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон, притягнули до адмінвідповідальності. Їм загрожують штрафи або адміністративний арешт.
раніше прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» викрили військовозобовʼязаного, який намагався незаконного перетнути державний кордон в багажнику автомобіля громадянина Молдови.
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