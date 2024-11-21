У Миколаєві сухе дерево впало на дах будинку — жителі рік просили комунальників прибрати його

У Миколаєві після численних звернень мешканців сухе дерево впало на балкон будинку. Фото Дарина Путіліна

У Миколаєві на балкон будинку за адресою Громадянська, 46 впало сухе дерево, яке місцеві мешканці просили прибрати протягом року.

Про це повідомила у групі Contact Center при Миколаївській міській раді мешканка будинку Дарина Путіліна.

Скріншот звернення Дарини Путіліни

За її словами, мешканці протягом року неодноразово подавали заявки до контакт-центру міськради з проханням прибрати сухі дерева поблизу їхнього будинку, однак це не принесло результату.

— Ми вже рік просимо прибрати сухі дерева за адресою Громадянська, 46. Скільки ми вже заявок залишали до ваших Миколаївських парків за цей час — я навіть не зможу порахувати, — поскаржилася Дарина Путіліна.

Під час сьогоднішньої негоди одне з дерев впало на балкон, пошкодивши його.

— Сухий тополь впав на дах балкону. Постраждав наш балкон, криша. До кого нам тепер звертатися?, — запитує у зверненні Дарина Путіліна.

У Миколаєві після численних звернень мешканців сухе дерево впало на балкон будинку. Фото Дарина Путіліна У Миколаєві після численних звернень мешканців сухе дерево впало на балкон будинку. Фото Дарина Путіліна

У коментарі «МикВісті»жінка повідомила, що гілки, які впали поблизу будинку, комунальники прибрали майже одразу.

— Це вони приїхали швиденько забрати дерева, які впали, забрали і поїхали. А з приводу даху вони сказали, що звертайтесь до суду, тільки якщо програєте суд, то сплачувати будете все самі звісно, в казні немає грошей, — розповіла у коментарі «МикВісті» мешканка будинку.

У Миколаєві після численних звернень мешканців сухе дерево впало на балкон будинку. Фото Дарина Путіліна

Раніше у Миколаєві через непогоду впало дерево на припаркований поруч автомобіль.