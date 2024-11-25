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По Одещині російські війська вдарили двома балістичними ракетами: ППО збила одну

Російські війська двічі атакували Одесу. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриРосійські війська двічі атакували Одещину. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Сьогодні, 25 листопада російські війська атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М», одну з них збила ППО.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Крім того, за їх інформацією на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників. Зокрема, два БпЛА «Орлан» та по одному «Фенікс», «Мерлін-ВР» і «Supercam».

Інфографіка Повітряних сил УкраїниІнфографіка Повітряних сил України

В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час другої атаки ніхто не постраждав. 

«Росіяни вдруге за день атакували Одещину. Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об’єкти інфраструктури не постраждали», — написав він.

Раніше повідомлялось, що вранці понеділка, 25 листопада, російські війська вдарили ракетами по Одесі.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб.

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