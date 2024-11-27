На Херсонщині через російські атаки з дронів постраждали двоє людей
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- Анна Гакман
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18:35, 27 листопада, 2024
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Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік.
«Ще двоє людей дістали поранення через російську агресію. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма та уламкові поранення рук. В Антонівці через атаку російського безпілотника вибухову травму та струс головного мозку дістала 67-річна жінка», – йдеться у повідомленні.
Медики надали постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed. Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.
Також учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
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