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На Херсонщині через російські атаки з дронів постраждали двоє людей

Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік.

«Ще двоє людей дістали поранення через російську агресію. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма та уламкові поранення рук. В Антонівці через атаку російського безпілотника вибухову травму та струс головного мозку дістала 67-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed. Безпілотники були збиті над 17 областями України. Ще 95 дронів зникли з радарів, ймовірно, через протидію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, п'ять дронів відлетіли у напрямку Білорусі.

Також учора, 25 листопада, протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

 

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