На Херсонщині через російські атаки з дронів постраждали двоє людей

Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік.

«Ще двоє людей дістали поранення через російську агресію. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 47-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма та уламкові поранення рук. В Антонівці через атаку російського безпілотника вибухову травму та струс головного мозку дістала 67-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу.