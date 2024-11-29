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Масштабна пожежа в Одесі: понад 50 рятувальників боролися з вогнем

Масштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНСМасштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНС

В Одесі майже три години рятувальники боролися з великою пожежею в одному з приморських закладів. Площа займання становила 2 тисячі квадратних метрів. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За словами рятувальників через сильний вітер існувала серйозна загроза поширення вогню на сусідні будівлі, що могло призвести до значних руйнувань.

«Завдяки оперативній роботі вогнеборців ДСНС вдалося уникнути трагедії. Наразі експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину займання», — говориться у повідомлені. 

До ліквідації пожежі залучили 51 рятувальника та 10 одиниць техніки. 

Масштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНСМасштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНС
Масштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНСМасштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНС
Масштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНСМасштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНС
Масштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНСМасштабна пожежа в Одесі, понад 50 рятувальників боролися з вогнем. Фото: пресслужба ДСНС

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині рятувальники та небайдужі сусіди врятували дорослих і дворічного хлопчика під час пожеж у житлових будинках.

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