Армія РФ завдала ударів по Миколаївщині балістикою, дронами та артилерією
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- Аліна Квітко
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8:26, 30 листопада, 2024
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У пʼятницю, 29 листопада російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області, застосувавши балістичну зброю, дрони та артилерію.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 18:02 ворог обстріляв з балістики Миколаївський район — на території сільськогосподарського підприємства виникла пожежа соломи.
Куцурубська громада двічі зазнала атак дронів типу FPV — о 8:33 та 14:20. Постраждалих унаслідок цих атак немає.
Крім того, о 9:05 село Дмитрівка, що входить до складу Куцурубської громади, обстріляли з артилерії. Було пошкоджено господарську споруду, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, що 28 листопада російські війська атакував критичну інфраструктуру України та 12 разів влучили в об’єкти енергетичного сектору.
За інформацією управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ, знищено майже 90% крилатих ракет типу «Калібр» та Х-101. Крім того, було збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих безпілотних літальних апаратів, понад 60 — були локаційно втрачені.
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