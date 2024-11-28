Масова атака: Росія 12 разів влучила по критичній інфраструктурі України

Росія атакувала Україну, зафіксовано 12 влучань в критичну інфраструктуру. Фото: пресслужба ДСНС

28 листопада російські війська атакував критичну інфраструктуру України та 12 разів влучили в об’єкти енергетичного сектору.

За інформацією управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ, знищено майже 90% крилатих ракет типу «Калібр» та Х-101. Крім того, було збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих безпілотних літальних апаратів, понад 60 — були локаційно втрачені.

У відомстві розповіли, що останнім часом росіяни застосовують велику кількість ракет та безпілотників. На окремих напрямках вони часто перевищують кількість засобів прикриття.

«Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури», — говориться повідомлені.

Реклама

Крім того, окупанти використовують сучасні засоби повітряного нападу та постійно їх вдосконалюють. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Також під час відключень електроенергії у Миколаєві частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі за наступним графіком: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.