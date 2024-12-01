Минулої доби росіяни шість разів били з FPV-дронів по Куцурубській громаді на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 01 грудня, 2024
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У суботу, 30 листопада російська армія завдала серію ударів по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що протягом дня росіяни шість разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Раніше, 29 листопада російські війська вдарили по Миколаївській області, застосувавши балістичну зброю, дрони та артилерію.
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