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Минулої доби росіяни шість разів били з FPV-дронів по Куцурубській громаді на Миколаївщині

Український FPV-дрон, Фото: borgexpert.comУкраїнський FPV-дрон, Фото: borgexpert.com

У суботу, 30 листопада російська армія завдала серію ударів по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Зазначається, що протягом дня росіяни шість разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше, 29 листопада російські війська вдарили по Миколаївській області, застосувавши балістичну зброю, дрони та артилерію.

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