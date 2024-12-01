РФ вдарила по освітніх закладах та будинках на Херсонщині: двоє загиблих, 15 поранених

Обстріл Херсонської області, архівне фото Херсонської ОВА

Війська РФ протягом доби, 30 листопада, обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого дві людини загинули, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Хрещенівка, Бургунка та Херсон.

За даними ОВА, російські військові били по освітніх закладах; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що у суботу, 30 листопада, російська армія завдала серію ударів по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.