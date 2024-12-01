Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є загиблі та поранені

Російські війська атакували маршрутку в Херсоні, фото: АР (для ілюстрації)

Оновлено: додана інформація про кількість постраждалих

Російські війська у неділю вранці, 1 грудня, вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Жахливий ранок для Херсона. Близько 08:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені», — розповів він.

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Крім цього, попередньо, за даними ОВА, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

«Детальніша інформація уточнюється. Ще сім херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу», — зазначається в повідомленні ОВА.

Згодом Олександр Прокудін уточнив, що станом на 11:12 постраждали восьмеро людей.

«Сьогодні росія знову показала своє справжнє обличчя. У річницю референдуму про незалежність України ворог завдав чергового удару по мирних жителях, скинувши вибухівку на маршрутне таксі», — написав він.

За словами очільника ОВА, у шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. В 56-річної жінки — уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки.

Нагадаємо, війська РФ протягом доби, 30 листопада, обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого дві людини загинули, ще 15 дістали поранення.