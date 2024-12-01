У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула волонтерка, фото: Facebook

В Херсоні 1 грудня загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.

Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!», — написав він.

Нагадаємо, що російські війська у неділю вранці, 1 грудня, вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені.