Вчора росіяни вчергове обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 02 грудня, 2024
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Минулої доби, 1 грудня, російська армія з артилерії обстріляла Миколаївську область.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
«Вчора, 1 грудня, о 12.50 ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 30 листопада, російська армія також завдала серію ударів по Куцурубській громаді застосувавши FPV-дрони.
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