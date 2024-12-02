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Вчора росіяни вчергове обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині

Миколаївська область, фото з відкритих джерелМиколаївська область, фото з відкритих джерел

Минулої доби, 1 грудня, російська армія з артилерії обстріляла Миколаївську область.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Вчора, 1 грудня, о 12.50 ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 листопада, російська армія також завдала серію ударів по Куцурубській громаді застосувавши FPV-дрони.

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