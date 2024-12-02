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На Одещині двох підлітки підозрюють у підпалі поштового відділення

На Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба НацполіціїНа Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба Нацполіції

На Одещині двох підлітків підозрюють у підпалі поштового відділення. Вони виконували замовлення, яке отримали через месенджер. Замість обіцяної винагороди юнаки можуть провести до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області. 

У відомстві зазначили, що інцидент стався в Татарбунарах близько 23-ї години. Місцеві хлопці 17 та 18 років розбили вікно, облили приміщення бензином та підпалили. Загоряння вдалося швидко ліквідувати працівникам охоронної фірми, які приїхали на сигнал тривоги. Ніхто з людей не постраждав. 

На Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба НацполіціїНа Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба Нацполіції
На Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба НацполіціїНа Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба Нацполіції
На Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба НацполіціїНа Одещині двох юнаків підозрюють у підпалі поштового відділення. Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція через дві години затримала підозрюваних. Як з’ясувалося, їх завербували через онлайн-ресурси, ймовірно, ворожі спецслужби. Завдання виконали, але обіцяних грошей не отримали.

«Юнаків завербували, ймовірно ворожі спецслужби, коли вони шукали роботу. За підпал поштового відділення їм обіцяли гроші. Вони виконали завдання і скинули так званому куратору відеопідтвердження. Втім оплату так і не отримали», — зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

На місці злочину та у затриманих вилучили докази, включно з телефонами із записами злочину. Їм висунули підозру в навмисному пошкодженні майна шляхом підпалу, що передбачає до 10 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що неповнолітній, який готував диверсію на залізниці у Вознесенську отримав умовний термін.

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