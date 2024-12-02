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Медійники та правозахисники закликають Раду не ухвалювати законопроєкт № 10242, що загрожує роботі журналістів

Медійники закликають Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт № 10242. Ілюстраційне фото: ShutterstockМедійники закликають Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт № 10242. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Медійні та правозахисні громадські організації України, а також медіарух закликають народних депутатів України не підтримувати законопроєкт №10242 в його нинішній редакції. Він становить суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

Про це йдеться в спільній заяві, повідомляє Інститут масової інформації. 

Зазначається, що законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність у вигляді 8 років позбавлення волі за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів під час  дії воєнного стану. 

Окрім цього, законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення.

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Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

«Під прикриттям боротьби зі «зловживанням даними» створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою», — йдеться в заяві.

Також у заяві додали, що прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури.

Автори заяви закликають міжнародні організації та правозахисників долучитися до оцінювання цього законопроєкту та висловити свою позицію щодо його впливу на свободу слова в Україні.

Наразі заява відкрита до підписів, щоб долучитися до підписання, заповніть форму.

Нагадаємо, редакція видання «Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу Президента. На команду та окремих журналістів.

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