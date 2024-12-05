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Завтра у Вознесенську частково відключать воду: жителів просять запастись водою

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Жителів району 5-ї школи у Вознесенську попереджають про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку. 

Про це повідомляє Вознесенська міська рада. 

Причиною відключення стали пошкодження на лінії електропередачі, які виникли сьогодні внаслідок обстрілу.

Міська рада закликає мешканців підготувати необхідний запас води для побутових потреб.

«Просимо заздалегідь підготувати запас води для побутових потреб. Наразі мешканців постраждалого мікрорайону тимчасово підключено на лінію, яка працює за графіком погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Обстріл Вознесенську 5 грудня

Сьогодні увечері близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

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