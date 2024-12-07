Унаслідок обстрілів по Запоріжжю загинули десять людей: у місті оголосили день жалоби

Наслідки обстрілу по Запоріжжю, фото: ОВА

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули десять людей, ще 24 людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«10 людей загинуло, 24 отримали поранення внаслідок ворожої атаки РФ на Запоріжжя», – написав очільник ОВА.

Крім того, він повідомив, що сьогодні у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу.

Обстріл по Запоріжжю 6 грудня

Як відомо, учора ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Відразу стало відомо про трьох загиблих. О 19:52 кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла: дев'ять людей загинули, а сімнадцять отримали поранення.

Згодом серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка.