Унаслідок обстрілів по Запоріжжю загинули троє людей

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед поранених – двоє дітей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Попередньо, четверо поранені, серед них двоє дітей. На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених», – повідомив Іван Федоров.

Увечері росіяни обстріляли Запорізьку область, скриншот з відео ОВА

Увечері росіяни обстріляли Запорізьку область, скриншот з відео ОВА

Також він зазначив, що всі екстрені служби оперативно виїхали на місця подій.

Обстріл Вознесенську 5 грудня

Вчора, 5 грудня, близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.

Крім того, у Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.