У Вознесенську 6 грудня оголосили днем жалоби

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

У Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.

Про це повідомляє Вознесенська міська рада.

Внаслідок російської атаки загинув 74-річний мешканець міста — Мойсеєнко Валерій Іванович, який знаходився у власному будинку під час удару.

Також станом на 21:00 відомо про близько 30 постраждалих приватних будинків.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Внаслідок обстрілу частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.