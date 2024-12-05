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У Вознесенську 6 грудня оголосили днем жалоби

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»
У Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.

Про це повідомляє Вознесенська міська рада. 

Внаслідок російської атаки загинув 74-річний мешканець міста — Мойсеєнко Валерій Іванович, який знаходився у власному будинку під час удару. 

Також станом на 21:00 відомо про близько 30 постраждалих приватних будинків.

Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Внаслідок обстрілу частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.

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