У Вознесенську 6 грудня оголосили днем жалоби
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- Даріна Мельничук
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22:30, 05 грудня, 2024
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Про це повідомляє Вознесенська міська рада.
Внаслідок російської атаки загинув 74-річний мешканець міста — Мойсеєнко Валерій Іванович, який знаходився у власному будинку під час удару.
Також станом на 21:00 відомо про близько 30 постраждалих приватних будинків.
Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.
Внаслідок обстрілу частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.
Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.
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