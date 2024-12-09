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Зірвав прапори: на Одещині чоловіка засудили за наругу над символами

Зірвав прапори: на Одещині чоловіка засудили за наругу над символами. Ілюстративне фото з відкритих джерелЗірвав прапори: на Одещині чоловіка засудили за наругу над символами. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Одеській області суд виніс вирок чоловіку, який зірвав прапори України та ЄС. Його засудили до одного року з випробувальним терміном.

У вироку Тарутинського районного суду від 4 грудня зазначається, що мешканець села Нові Каплани разом із спільником, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зірвали державний прапор України та прапор Європейського Союзу з будівлі Будинку культури.

В ході розгляду справи, обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

Суд кваліфікував його дії за частиною 2 статті 296 та частиною 1 статті 338 КК України. Чоловіка засудили до 3 років тюрми. Однак, враховуючи положення статті 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Обвинувачений зобов'язаний реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту залишили в силі до набрання вироком законної сили. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Раніше повідомлялось, що неповнолітній готував диверсію на залізниці у Вознесенську, суд покарав його умовним терміном.

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