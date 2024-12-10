Минулої доби росіяни тричі обстрілювали Очаків з FPV-дронів
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 10 грудня, 2024
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Учора, 9 грудня, російська армія вчергове обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область.
Як повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація, росіяни тричі направили дрони на Очаків та акваторію Очаківської громади.
Також вчора о 14:10 російська армія атакувала Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що російська армія 8 грудня також тричі атакувала FPV-дронами населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області.
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