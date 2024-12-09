Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дронами
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 09 грудня, 2024
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Російська армія 8 грудня тричі атакувала FPV-дронами населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Крім того, о 15:02 та 15:24 росіяни обстріляли Куцурубську громаду з артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Раніше повідомлялось, що 6 грудня у Вознесенську комісія оглянула 40 будинків, пошкоджених унаслідок ракетного обстрілу 5 грудня. За результатами обстеження, пʼять будинків визнано повністю знищеними, а ще 35 отримали статус «пошкоджений».
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