Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Російська армія 8 грудня тричі атакувала FPV-дронами населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, о 15:02 та 15:24 росіяни обстріляли Куцурубську громаду з артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше повідомлялось, що 6 грудня у Вознесенську комісія оглянула 40 будинків, пошкоджених унаслідок ракетного обстрілу 5 грудня. За результатами обстеження, пʼять будинків визнано повністю знищеними, а ще 35 отримали статус «пошкоджений».