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Російські війська атакували Запоріжжя — є загиблі та поранені

Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

У вівторок, 10 грудня, російська армія обстріляла центр Запоріжжя. Внаслідок атаки 3 людини загинуло, ще 11 — поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорів.

За його словами, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. Також серед постраждалих двоє лікарів.

Пізніше Іван Федорів зазначив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністраціяРосіяни атакували 10 грудня Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, 6 грудня ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Відразу стало відомо про трьох загиблих. О 19:52 кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла: дев'ять людей загинули, а сімнадцять отримали поранення.

Згодом серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка. 

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