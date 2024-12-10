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Ізраїль заявляє, що знищив сирійський військовий флот

Ізраїльські ВМС знищили кораблі сирійського флоту. Скриншот з відео: (((Tendar))), XІзраїльські ВМС знищили кораблі сирійського флоту. Скриншот з відео: (((Tendar))), X

У ніч на 10 грудня ракетні кораблі військово-морських сил Ізраїлю знищили сирійський флот під час операції з «усунення стратегічних загроз для країни».

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час візиту на військово-морську базу в Хайфі.

Він зазначив, що армія оборони Ізраїлю закріплюється в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами і створюють на півдні Сирії «стерильну оборонну зону» без постійної присутності Ізраїлю.

Також раніше премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу наголошував, що падіння режиму Башара Асада в Сирії 8 грудня відкриває «нові великі можливості» для Ізраїлю. Воно стане результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню «Хезболла».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що падіння режиму Башара Асада в Сирії сталось завдяки ослабленню російської військової присутності, оскільки основні сили РФ сконцентровані на території України.

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