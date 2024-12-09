Зеленський про падіння режиму Асада: У Сирії немає справжніх російських військ, усі вони зараз в Україні

Володимир Зеленський заявив, що режим Асада впав через присутність російських військ в Україні. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що падіння режиму Башара Асада в Сирії сталось завдяки ослабленню російської військової присутності, оскільки основні сили РФ сконцентровані на території України.

«Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу», — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що подібні процеси відбуваються і в Африці.

«Те саме вже відбувається в Африці. Ми знаємо, що там були «вагнерівці». І ми знаємо, скільки «вагнерівців» було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували «вагнерівців», — сказав він.

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Слід зазначити, що «Інтерфакс-Україна» посилаючись на слова президента, повідомляє, що майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський впевнений, що якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку.

«Від сили України залежить, чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх – загальний успіх світу», — впевнений президент.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що росіяни не змогли захистити режим Башара Асада у Сирії через величезні втрати в Україні.

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючи у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада, Росія та Іран, не надали сирійському президенту реальної допомоги у стримуванні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал — евакуюються з Сирії.

Сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Також повідомлялося, що Сирійський диктатор Башар аль-Асад разом з родиною прибув до Москви. Вказується, що Росія надала притулок родині Башара Асада з «міркувань гуманітарного характеру».