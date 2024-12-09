Росія не змогла допомогти Асаду через великі втрати у війні з Україною, — Байден

Президент США Джо Байден Фото:AP

Росіяни не змогли захистити режим Башара Асада у Сирії через величезні втрати в Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден.

У своїй промові він наголосив, що через це Росія і не змогла захистити свого головного союзника на Близькому Сході.

«Також російська допомога Асаду не спрацювала. Це сталося тому, що Україна, яку підтримують американські союзники, звела стіну перед російськими силами, що вторглися. Завдаючи масових втрат російським силам», — підкреслив Джо Байден.

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Крім того, він зазначив, що Іран і угруповання «Хезболла» також не змогли допомогти режиму Асаду через свої послаблені позиції. За його словами, вперше ані Росія, ані Іран, ані «Хезболла» не змогли захистити жахливий режим у Сирії.

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючи у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада, Росія та Іран, не надали сирійському президенту реальної допомоги у стримуванні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал — евакуюються з Сирії.

Сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Також повідомлялося, що Сирійський диктатор Башар аль-Асад разом з родиною прибув до Москви. Вказується, що Росія надала притулок родині Башара Асада з «міркувань гуманітарного характеру».